La situazione relativa atiene banco in casa, e non solo per le condizioni fisiche del giocatore: tra poco bisognerà decidere se puntare o meno sullo svedese per la prossima stagione. Tutti i "pro" e i "contro" li ha raccolti, su VivoPerLei, il blogger rossonero Ras, il quale lascia ai lettori la scelta del campo in cui schierarsi: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/87018​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.