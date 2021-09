. Certo, per criticarlo ci vuole coraggio visto fin quanto di buono ha fatto negli anni, ma il mancato scudetto, l'addio di Cristiano Ronaldo ed una falsa partenza in questa stagione hanno fatto discutere. Il blogger interista Giuseppe Castronovo ci racconta la sua visione, da tifoso nerazzurro, della Juventus di un tempo, nel seguente articolo: ​https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/94622 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.