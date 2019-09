, dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.In questo spazio quotidianamente vengono inseriti i pezzi che hanno suscitato particolare interesse nella Redazione. Qui il blogger juventino Joseph Sorrentino ha voluto spiegare il problema delle palle inattive in casa Juve: ​ https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/le-palle-inattive-un-problema-mascherato-da-chiellini