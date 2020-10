Da tempo Federico. Ieri a sorpresa Andrea Pirlo l'ha schierato dall'inizio a tutta fascia sulla sinistra, in un ruolo che aveva già occupato alla Fiorentina. Vi ha convinto la sua prestazione? Secondo il blogger bianconero GattoDelleSpiagge, il giocatore negli anni ha sprecato tutte le chance per dimostrare di essere da Juve. Siete d'accordo? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/time-has-run-out-berna​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.