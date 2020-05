La ripresa della Serie A si avvicina e ancora non ci sono regole chiare per i giocatori in prestito. Dejan, acquistato a gennaio dalla Juventus, vestirà la maglia del Parma fino al 30 giugno, ma poi? Così il blogger Marco Imbimbo su VivoPerLei ha analizzato la situazione: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/kulu-parma-juve-punta-di-un-triangolo-che-falsa-la-serie-a​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.