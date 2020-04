Che fine farà Lucas Paquetá? Se lo domanda il blogger milanista Milan Mauro dopo i mesi negativi con Giampaolo prima e Pioli poi. Il brasiliano ha deluso le aspettative rossonere e ha mostrato limiti caratteriali e non solo nell'avventura in Serie A. Il Milan deve dargli una nuova chance? O deve cederlo? Ecco la sua analisi, ben argomentata, su VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/paqueta-che-fine-fara​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.