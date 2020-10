È una domanda che divide. I tifosi del Milan e non solo. Zlatan Ibrahimovic merita il Pallone d'Oro? Lo domanda in blogger rossonero Angelredblack al direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti. Secondo voi lo svedese dovrebbe essere premiato con l'ambitissimo premio personale? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/ibra-merita-il-pallone-doro-lo-chiedo-al-direttore-agresti​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.