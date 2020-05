I tifosi del Milan si dividono sul nome di Ralfper il futuro della società. Così il blogger milanista Zardoronz ha analizzato la situazione rossonera e in particolare i profili di Rangnick appunto e Nagelsmann. Voi cosa pensate dei due tedeschi? Questa la sua analisi per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/rangnick-nagelsmann-ne-maestri-ne-uomini-giusti​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.