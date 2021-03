Nel bel mezzo della fuga-scudetto dell', il blogger nerazzurro Indaco32 su VivoPerLei passa in rassegna tutti i commenti che i tifosi delle altre squadre riversano sulla formazione di Conte, con l'obiettivo di sminuirne l'impresa. Dopo aver analizzato con dovizia di particolari ciascuna delle critiche più ricorrenti, l'autore non può che concludere: si tratta solo di invidia e di volontà iettatoria. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/91922​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.