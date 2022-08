Ilnon hanno smentito le attese in questa prima parte di precampionato, dove eccezion fatta perha ben figurato in tute le amichevoli. Il blogger Velox one parla delle sue impressioni riguardo ai rossoneri in questo articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/98334 , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.