Sensazioni negative in vista del mercato per il blogger milanista Heaven and Hell e intanto l'Inter vola in semifinale di Europa League e vede sempre più vicina la finale. La squadra di Antonio Conte riuscirà a vincere la competizione? E che mercato farà il Milan a Pioli per la nuova stagione? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/ridotti-a-gufare-inter​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.