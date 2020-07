Giunti quasi al termine del campionato in casasi torna a parlare di mercato, e tiene banco il possibile rinnovo di, dato per scontato da molti. Ma c'è sempre il "temibile" procuratorecon cui dover fare i conti... Ecco, sull'argomento, l'articolo del blogger rossonero Max7: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/87970​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.