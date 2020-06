La vittoria dellada parte deldista scatenando i rimpianti dei tifosi del, che avrebbero voluto ancora Ringhio sulla panchina rossonera. Non tutti però la pensano alla stessa maniera. Il blogger Redondo, su VivoPerLei, spiega i motivi per i quali si dice contento che la società abbia cambiato allenatore in quell'estate del 2019: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/87325​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.