Il blogger SR72 ha voluto analizzare le ultime uscite della Juventus di Andreae ha tracciato un bilancio della sua esperienza alla guida dei bianconeri. Voi per ora che voto date alla stagione della Juve? E a Pirlo alla prima esperienza da allenatore? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/la-juve-cominci-a-pensare-alla-prossima-juventus​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di Calciomercato.com. Per poter scrivere basta registrarsi gratuitamente. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione. Ogni settimana i blogger possono aggiudicarsi ile il, mentre alla fine di ogni mese saranno premiati i tre autori più meritevoli, nonché il vincitore della sezione "Bar VxL", dedicata agli articoli extra-calcistici.