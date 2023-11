Franck Haise nous montre comment on éduque un enfant ! Sa moue avant d’aller chercher Wahi me fume On a le meilleur entraîneur possible #RCLens #RCL #GastienPrendsEnDeLaGraine ! pic.twitter.com/OARMymMbMX —

è uno dei talenti più promettenti del calcio francese. Oggi l'attaccante classe 2003 del Lens ha segnato il suo secondo gol in questo campionato di Ligue 1, sbloccando il risultato sul campo del Clermont penultimo in classifica. Poi sul finire del primo tempo si è fatto espellere prendendo due ammonizioni nel giro di un minuto. Dall'altra parte, sempre nel recupero della prima frazione di gioco, è stato espulso Seidu. Poi gli ospiti hanno vinto 3-0 salendo a 19 punti in classifica dopo le prime 13 giornate in sesta posizione.Arrivato nello scorso mercato estivo per 30 milioni di euro dal Montpellier, Wahi (che era stato accostato pure a Inter e Chelsea) ha segnato 2 gol anche in Champions League.