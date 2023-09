Elye Wahi è stato al centro di numerose voci di mercato, ma alla fine è rimasto in Francia, pur trasferendosi dal Montpellier al Lens. L'attaccante classe 2003, nazionale francese Under 21, ha dichiarato a L'Equipe: "Non volevo firmare per il Chelsea solo per il gusto di farlo, sono stato più vicino all'Eintrahct Francoforte. Ma poi la trattativa non è andata in porto perché avrei dovuto aspettare la cessione di Kolo Muani al PSG".