Un nuovo torneo 'Waiting for eSerie A | Everybody play home': Fiorentina, Inter, Juventus e Sassuolo si affrontano oggi su eFootball PES 2020, in un nuovo accesissimo quadrangolare.



- ACF Fiorentina Esports: Angelo "TipoLosco" Giannino

- Inter | Qlash: Luigi “kirito_yuuki_00” Loffredo

- Juventus: Ettore "ETTORITO97" Giannuzzi

- Sassuolo Esports: Stefano "stejinn7" Segatori



SVOLGIMENTO - Un girone eliminatorio stabilirà gli incroci per le semifinali, disputate su partita singola, che garantiranno l’accesso alla Finale, prevista con gare di andata e ritorno e risultato cumulato.



Qui sotto la diretta del torneo.