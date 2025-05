Getty Images

Walker: "Al Milan ci pesano ogni giorno, Conceicao ci tiene a mantenere il nostro peso basso"

10 minuti fa



Kyle Walker è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, durante l’ultima sessione invernale di calciomercato. Il terzino inglese è stato subito uno dei giocatori più utilizzati da Sergio Conceicao e dovrebbe tornare titolare – dopo essere tornato in campo a Venezia - nella sfida che vedrà i rossoneri opposti al Genoa. In attesa di definire il suo futuro, l'ex City si gode la sua permanenza in Italia e nel suo podcast sulla BBC ha parlato dell'alimentazione in quel di Milano.



LE DICHIARAZIONI - "Il cibo a Milanello è fantastico, quello che avanza lo porto in albergo. Anche i pomodori sono buoni. Ci pesano ogni giorno, il peso non può cambiare in un giorno: anche se esci e mangi una pizza grande o una bistecca, il peso non sarà molto alto, quindi ti chiedono 'cosa hai fatto?'. Se hai due o tre giorni di riposo devi stare un po' attento perché il mister (Sergio Conceicao, ndr) ci tiene a mantenere il peso dei ragazzi basso. Questo è il modo in cui il calcio sta andando. Ogni piccolo dettaglio è importante".