La vittoria per 2-0 contro il Newcastle rischia di costare caro al terzino inglese del Manchester City, Kyle Walker. Nulla a che fare con il campo, in realtà. Anzi. Le vicende si legano ad un complicato fatto extracampo di cui il laterale di Guardiola si è reso protagonista. Per festeggiare il successo dei Citizens sui Magpies, Walker si è recato in un pub della città. Ed è in quel luogo, che qualcosa non è andato come pensava.



ATTI OSCENI - Secondo quanto riporta il britannico The Sun, Walker può vedersi costretto ad affrontare un’indagine della polizia inglese. Perché? Il motivo è presto detto. Il terzino inglese rischia una denuncia per essersi abbassato i pantaloni davanti a due donne presenti nel pub, con cui poi ha anche scambiato qualche parola. Ad incastrare il giocatore del City, le riprese delle telecamere a circuito chiuso del locale e ripubblicate dal quotidiano britannico. Non è dato sapere se le forze dell’ordine sono già in possesso del filmato incriminato o meno. Ai sensi del Sexual Offenses Act 2003, se una persona commette un’esposizione indecente e se espone intenzionalmente i propri genitali, facendo in modo che che qualcuno li veda, provocando allarme o angoscia, allora è passabile di denuncia. Allo stato attuale dei fatti, il Manchester City si è rifiutato di commentare l’accaduto.