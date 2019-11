portiere per una notte. Il terzino delè entrato negli ultimi minuti della sfida di Champions League con l'dopo l'infortunio die l'espulsione di, riuscendo a non subire gol. Meme e complimenti urbe et orbi, anche dal rivale di seratache nel celebrarlo ha anche lanciato una frecciata a chi il portiere lo fa di mestiere e nella notte non ha brillato, con un autogol contro l'Ajax e quattro reti incassate:. "Poteva andare peggio" twitta De Roon, esibendo ironicamente le foto dei due giocatori.