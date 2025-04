Walter Sabatini: "Freuler è da Inter o Juventus"

Getty Images

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport,ha parlato a tutto tondo tra aneddoti e retroscena della sua carriera, i tanti giocatori scoperti tra chi si è confermato e qualcuno che si è perso. L'ex ds di Roma, Lazio e altre squadre ha analizzato anche il momento del Bologna, che con Italiano si sta confermando ad alti livelli lottando per un posto in Champions League.- Quando gli chiedono se i rossoblù riusciranno a qualificarsi per il secondo anno di fila alla competizione europea più importante, Sabatini risponde così: "Sì, è forte e lo merita. Italiano è bravo, ha cancellato i vizi antichi, non ha più problemi di equilibrio. Poi ci sono i giocatori e la struttura. Hanno una difesa solida e un centrocampo che ti ammazza., non so perché l’Atalanta lo abbia lasciato andare".

- Dalla cessione del centrocampista svizzero al Nottingham Forest nell'estate 2022: prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro, a giugno scorso i rossoblù non ci pensano un anno e sfruttano subito la possibilità di prenderlo a titolo definitivo.