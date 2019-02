Icardi-Inter, lo scontro prosegue. E in questo scenario di tensione si inserisce con un ruolo tutt'altro che secondario la moglie e procuratrice del giocatore argentino Wanda Nara, che attraverso i social continua a mandare i suoi messaggi subliminali. L'ex capitano non prenderà parte nemmeno alla partita di stasera di Europa League contro il Rapid Vienna e salterà verosimilmente pure la delicata trasferta di Firenze per il protrarsi dell'infiammazione al ginocchio oggetto di esami medici nella giornata di ieri.



QUANDO TORNA? - Pur non trattandosi di un problema particolarmente serio, l'intenzione dell'Inter è di non alzare ulteriormente il livello dello scontro e forzare la mano, gestendolo con un programma di lavoro specifico che lo riporti quanto prima nella migliore condizione possibile. Ad oggi, non è semplice stabilire quando Icardi sarà fisicamente abile e arruolabile, se dall'impegno del 1° marzo contro il Cagliari, per la successiva sfida con la Spal o magari proprio per il derby col Milan del 17; quello che è ancora meno chiaro è come procederà il piano di recupero mentale di un calciatore che, per ammissione dello stesso Luciano Spalletti, dovrà fare in prima persona un passo ufficiale per riavvicinarsi ai suoi compagni dopo le turbolenze dei giorni scorsi. IL MESSAGGIO DI WANDA - Dopo aver smentito sempre sui social che il ritorno in campo sia legato alla restituzione della fascia di capitano e aver ribattuto alle critiche piovute addosso in seguito alla pubblicazione del report medico sulle condizioni del ginocchio, Wanda Nara è passata nuovamente all'attacco con un messaggio dal suo profilo Twitter che ha allarmato i tifosi dell'Inter: "Ignora quando ti criticano, ascolta quando ti consigliano e allontanati quando non ti danno valore". Una frase, quest'ultima, che sembrerebbe il preludio a un prossimo addio e allontanerebbe l'ipotesi di una permanenza con tanto di rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021. La volontà dell'Inter resta di offrire un prolungamento con conseguente aumento dell'ingaggio fino a 7 milioni di euro a stagione, cifre lontane dalle richieste di Icardi e Wanda. Con la Juve che continua a osservare sullo sfondo l'evolversi della situazione.





Buenas noches