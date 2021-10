Wanda Nara è stata protagonista in questi giorni di una gaffe social. Postando uno scatto sul suo profilo instagram in cui mostrava un outfit con giacca bianca e top nero trasparente, si è poi accorta che quella trasparenza era... eccessiva in quanto metteva completamente in mostra le sue generose forme. Wanda tra l'altro si sta continuando ad alternare fra Italia e Parigi dove si è fatta vedere con diverse mise e outfit (rivedibile invece quella del compagno Icardi all'ultima sfilata a cui hanno preso parte insieme) sempre più sexy.



