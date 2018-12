Intervenuta dagli studi di Tiki Taka, Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, risponde alle polemiche di questi giorni per la presenza dell’attaccante argentino in tribuna in occasione del Superclasico. Queste le sue parole.



“Polemiche? Ho anche rischiato di morire perché per andarci ho dovuto festeggiare in anticipo il mio compleanno e questo porta sfortuna. Ma mi sono divertita e la mia presenza ha portato bene al River. Le critiche dei tifosi per il mio compleanno? Loro vogliono solo che Icardi faccia gol e poi non rompono il ca… Per quando riguarda il mio compleanno, è stata una bellissima festa e mi scoccia che nessuno mi abbia chiamato perché se lo avessero fatto avremmo spiegato come sono andate le cose. Mauro è un buono e temo che tenendosi tutto dentro un giorno possa scoppiare. Preoccupazione per Barcellona-Tottenham? Da quanto tempo non perdono in casa? Perché dovrebbero farlo proprio ora?”