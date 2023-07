Wanda Nara è sempre fra le protagoniste dell'estate del calcio e del gossip. Fra una vacanza e la partecipazione a Masterchef, la procuratrice e showgirl argentina è sempre sulla cresta dell'onda sui social. Intanto, con Mauro Icardi è tornato il feeling dei tempi migliori, e anche sulla pagina Instagram ufficiale di Wanda non mancano le foto di famiglia, con i figli e con il centravanti argentino, che dopo il prestito al Galatasaray ha fatto rientro al Paris Saint Germain, club con il quale ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. Il destino di Icardi comunque è lontano da Parigi e da qui alla fine del mercato scopriremo la sua nuova destinazione: il futuro di Icardi sarà ancora in Turchia o assisteremo a un clamoroso ritorno in Serie A?



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI WANDA NARA!