È una Wanda Nara più casta, morigerata, attenta alla famiglia e meno a deliziare i propri fan e follower con gli scatti bollenti a cui ci ha abituati quella che sta vivendo a Como in Italia la propria quarantena. Una reclusione in cui si sta dedicando al 100% alla famiglia, insieme al marito Mauro Icardi e ai 5 figli, e in cui c'è stato spazio soltanto per un post-dedica per il GFVip di cui è stata opinionista e che si è da poco concluso.



“Sorrisi, lacrime, divertimento, adrenalina, commozione. Tutto questo e molto di più è stato questo Grande Fratello Vip. Un’esperienza indimenticabile per me che mi ha insegnato tanto dal punto di vista professionale ma soprattutto dal punto di vista umano. Perché Gf Vip è una famiglia, una palestra, una scuola di vita. Ho conosciuto persone meravigliose che ringrazio per quanto mi hanno dato in maniera dolce e spontanea. Voglio fare una dedica speciale a tutti noi che abbiamo scelto l’Italia come patria del cuore, convinti che anche questa volta sarà forte, che barcolla ma non molla. Ce la faremo! E torneremo ad abbracciarci forte e con tutto il nostro amore molto presto!”



