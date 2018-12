Gli ultimi giorni di Mauro Icardi hanno fatto discutere ma l'edizione odierna de la Repubblica spiega come all'Inter nessuno voglia infierire, facendosi scudo con la solita vena realizzativa del capitano nerazzurro.



“Un altro che sogna un bel marameo a tutti è Mauro Icardi, sempre al centro dell’occhio di bue, ma è lui che ci si mette. Ogni epoca ha le coppie celebri che si merita, e se nei Roaring Twenties c’erano Scott e Zelda Fitzgerald, ora abbiamo Maurito e Wanda, due che si vogliono divertire e vogliono farlo sapere in giro, e pure farsi parlare dietro, basta che se ne parli. Così in pochi giorni cruciali, tra Juve-Inter 1-0 e prima di Inter- Psv, il capitano della Beneamata e consorte si sono segnalati per: festona sabato sera per i 32 anni (cifra tonda) di Wanda, con champagne, karaoke, cappellini e balli; presenza a Madrid, col permesso dell’Inter, per River-Boca (Maurito tifa Newell’s, ma al Bernabeu c’erano tutti, un peccato mancare); regalo di una Bentley da 200mila euro di Maurito a Wanda (le regalò anche una Rolls per il terzo mese di matrimonio, altra cifra tonda). Tutto testimoniato da foto e video diffusi via social. Loro sono fatti così, e all’Inter non osano interferire: «Maurito segna tanti gol», e allargano le braccia. Giovedì si insedia Beppe Marotta”.