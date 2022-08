Intervenuta all'interno del programma LAM in Argentina, il primo a svelare il tradimento di Mauro Icardi con la China Suarez all'epoca, la moglie e agente dell'attaccante del PSG, Wanda Nara, ha provato a fare chiarezza sul futuro della coppia smentendo le voci di una separazione e parlando della scelta per il futuro di Icardi lontano dal PSG.



"Posso dargli un consiglio o un parere ma è lui che decide se lasciare o meno il Paris Saint-Germain. Non mi sto separando, va tutto bene. E sì, sono felice di lavorare nel mio Paese". Queste le sue parole, e nella gallery gli ultimi scatti hot.