Wanda Nara, nel corso di Tiki Taka, ha risposto sull'ambientamento di Mauro Icardi al PSG: “Parigi è bellissima, sono molto contenta. La partita è andata bene, Neymar ha fatto un gol pazzesco. Non conoscevo lo stadio, bellissimo, una curva che ha sostenuto la squadra dall’inizio alla fine. L’accoglienza dei tifosi è stata buona? Sì. Sentire il nome di Mauro pronunciato in francese è veramente una emozione enorme. Non solo penso che questa sia una opportunità per Mauro, qualunque giocatore ha una possibilità di giocare in un top club è una cosa bellissima. Anche i nostri bambini sono felici. Abbiamo scelto un top club che nessuno al mondo poteva dire di no. Ho detto che di tutte le scelte, quella del Psg logisticamente…Ma per me, non per lui. Mauro è felicissimo“.