Ancora Wanda Nara, sempre Wanda Nara. Ad infiammare il dibattito nel post-partita di Napoli-Inter ci ha pensato nuovamente la moglie e procuratrice dell'attaccante nerazzurro Mauro Icardi, che nel corso della trasmissione Tiki Taka ha parlato nuovamente del futuro del marito: "Il post di Mauro? Nasce perché è stanco e perché è stato brutto il fatto che stessero mettendo parole come se fossero sue, ma non le ha mai dette. Mauro ancora non ha parlato da quando gli hanno tolto la fascia, non è giusto che esca una prima pagina così perché lui non ha mai detto di volere la Juve e non è quello che pensa".



Sulla corsa Champions, con l'Inter che si gioca tutto nell'ultimo turno di campionato contro l'Empoli: "Non mi aspettavo questa Inter, ero sicura avremmo chiuso la lotta Champions. L’Inter se lo merita, però il calcio è così, siamo abituati a soffrire fino all’ultimo: sono sicura che all’ultima riusciremo ad entrare in Champions, lo meritiamo. Il rigore? Se Icardi come dite voi è caduto come una pasta frolla, è stato bravo: ma era rigore".



Un rigore inutile ai fini del risultato, non per Wanda che, prima della messa in onda del programma, ha pensato bene di pubblicare sulla propria pagina Instagram il video che la ritrae mentre se la prende col commentatore di Sky Daniele Adani, a cui si rivolge con un'espressione piuttosto volgare, traducibile così: "Sarà inutile tua sorella". Un post sparito qualche minuto dopo ma non sufficientemente in fretta per evitare le polemiche e alimentare ulteriore nervosismo intorno al nome di Icardi.





Questo è il rispetto di Wanda Nara nei confronti di voi telecronisti.

Storia cancellata pochi secondi dopo.@leleadani @RickyTrevisani pic.twitter.com/Rxajd5BTlY — Cristopher Bet (@dj_skipe97) 19 maggio 2019