Raggiunta dalla redazione de Le Iene, la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha parlato in coppia con Pupo anticipando l'uscita del programma Grande Fratello Vip di cui i due saranno opinionisti in studio.



IL GOSSIP CON BROZOVIC - Tante le risposte date anche su gossip e sesso: "​Qual è il gossip che mi ha dato più fastidio? Quello inventato su di me che mi ha dato più fastidio? Una storia d’amore con un compagno di mio marito mai incrociato in vita mia (Brozovic ndr.)".



SESSO - "Quanto conta il sesso? Da uno a dieci, dieci. Cosa faccio quando fa qualcuno cilecca? A me non è mai successo"