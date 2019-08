Tempo scaduto.per la prossima stagione: nonostante la dirigenza gli abbia ribadito che è fuori dal progetto, l'attaccante argentino conta di far cambiare idea a Conte eSempre secondo la Gazzetta dello Sport, alla base della scelta fatta dall'ex capitano nerazzurro ci sono: scaduta la deadline di luglio, non vuole organizzare un trasloco in poche settimane. Intanto circolano voci sempre più insistenti secondo le quali la moglie-agente: si tratterebbe del sesto figlio per lei e del terzo con Mauro Icardi. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com