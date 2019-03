"Io sono tifosa dell'Inter, e sono inc****ta per quello che leggo". Wanda Nara rincara la dose sul caso Icard​i a Tiki Taka: "Ovvio che la gente ci rimane male. Il giorno che Mauro parlerà e spiegherà cambieranno molte cose. Perché ciò che Mauro ha mostrato in campo, con le lacrime e con l'impegno, è da giocatore che ha dato tutto per la maglia".



DEGRADATO - "Non ho chiesto alla società di riabilitare pubblicamente la figura di Mauro, non è che si può smentire ogni settimana una cosa diversa. Sono sicura che quando Mauro parlerà si vedrà che lui ci tiene alla maglia. La sente. Non capisco però perché degradare il giocatore più importante e costoso della squadra possa rappresentare il bene dell’Inter".



QUANDO TORNA - "Il problema al ginocchio non è inventato. Ha deciso di curarsi in questo momento perché lo reputa più importante. Si sta curando 24 ore su 24".