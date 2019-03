Nuovo capitolo nella vicenda In attesa del vertice con l'Inter , la moglie-agentetorna a parlare dagli studi di Tiki Taka, smentendo i problemi con alcuni compagni di spogliatoio. In particolare, Wanda si concentra sui rumors legati alle sue frasi di alcune settimane fa e alla presunta insofferenza di: "E' andato a chiedere spiegazioni a Icardi dopo le mie parole? Ma no, questo cinema non è vero, non ha mai chiesto conto di ciò che ho detto".- E se Icardi rientrasse fosse regolarmente in campo nel derby contro il Milan, vero e proprio spareggio per la Champions? Wanda Nara non esclude: "All'ultimo derby Mauro era sicurissimo di segnare, guardavo il tempo scorrere, ma ero tranquilla perché lui era molto sicuro. Pum pum pum Piatek? Occhio a pum pum pum Icardi (sorride, ndr). Se Icardi torna per il derby? Io lo vorrei per il derby, ovviamente".Ultimo capitolo dedicato alla sua presenza negli studi di Tiki Taka, presenza che sarebbe stata mal digerita dalla società nerazzurra. Wanda Nara però smentisce anche in questo caso di avere avuto un comportamento errato o di aver avuto segnali di disapprovazione dall'Inter: "Io da questo studio di Tiki Taka ho sempre parlato in maniera positiva nei confronti dell’Inter, come quando ho parlato di Lautaro Martinez. Non posso neanche dare dei suggerimenti positivi? Se Wanda fosse il problema, sai quanto ci mette l'Inter a darmi un calcio in culo e farmi andare via dalla trasmissione? Io non dico che Mauro sta male, lo ha detto il medico dell'Inter che sta male. Alla società ho detto che se la mia presenza qui a Tiki Taka dovesse rappresentare un problema allora sarei disposta a fare un passo indietro, ma loro mi hanno detto che non è un problema io sia qui".