Un set fotografico super hot e due foto, che probabilmente non saranno le uniche che hanno già mandato in tilt il web con pioggia di like e commenti. La protagonista indiscussa è Wanda Nara, agente e moglie dell'ormai ex-attaccante dell'Inter e oggi in prestito al Paris Saint Germain, Mauro Icardi.



La bella modella e showgirl argentina in sole 17 ore e con due foto ha raccolto oltre 500mila like. Come? Semplice, in questo servizio fotografico Wanda posa completamente nuda nascondendo come può le sue generose forme. Parigi l'ha resa più bella? O semplicemente più provocante?



