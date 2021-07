La notizia è nell'aria da tempo e presto potrebbe concretizzarsi. Per la terza edizione di Masterchef Celebrity in Argentina la bellissima Wanda Nara sta trattando con tante riserve legate non tanto alla sua relazione con Mauro Icardi ma alle attività scolastiche dei figli che a Parigi in inverno resterebbero da soli durante la registrazione delle puntate durante l'estate argentina.



La trattativa va avanti secondo la stampa argentina e nel frattempo la showgirl si sta godendo la città di Milano dal tetto del suo appartamento, con piscina. In costume a bordo vasca Wanda dà sempre spettacolo, ecco le sue foto nella nostra gallery.