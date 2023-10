"Io vivo per la luna e tu vivi per il sole", ma a far discutere ancora una volta, non sono le frasi e le citazioni bensì le foto che la bellissima Wanda Nara ha deciso di condividere su i suoi acconut social. La moglie e agente dell'attaccante del Galatasaray ed ex-Inter Mauro Icardi ha pubblicato una serie di scatti per una nuova campagna di intimo che lasciano poco al caso.



Il servizio fotografico è stato firmato dalla fotografa italiana Gaia Marconi è per una campagna pubblicitaria di lingerie targata Dior e la mostra in intimo nero con trasparenze che mostrano il suo lato più sexy. Nel frattempo però in Argentina torna a farsi largo il gossip della relazione con il trapper L-Gante. I due sono stati infatti pizzicati in una cena segreta insieme a Buenos Aires. Eccoli nella nostra gallery.