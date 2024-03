Wanda Nara contro le Wags: 'Senza i calciatori non sono nulla, sono vuote. Tante restano perché non hanno altro'

Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber del Galatasaray ed ex-Inter, Mauro Icardi ha concesso un'intervista al programma argentino Olga en vivo in cui ha parlato a tutto tondo del mondo delle Wags, delle compagne dei calciatori.



SENZA I CALCIATORI NON SONO NULLA - "Senza i loro compagni non sono nulla. Dovrebbero fare qualcosa per loro stesse. Ci sono tante cose da considerare. Devono essere soddisfatte e avere la possibilità di dire 'me ne vado'. E se si vuole restare, va bene, ma tante restano perché non hanno altro. Perché non hanno altra scelta".



ABITUATE ALLA FESTA E AI SOLDI - "Per quanto sia una cosa piccola, lasciate che siano qualcosa per loro stesse. Non importa quanto sia piccola, è importante per loro. Sono abituate alla festa, all'evento, ai soldi.... Ma senza i compagni non sono nulla. Sono vuote".