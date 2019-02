Nuovo post su Instagram in tarda serata da parte di Wanda Nara. La moglie-manager di Mauro Icardi, dopo il caos attorno al marito, si è nuovamente schierata in difesa del centravanti dell'Inter che è sotto accusa anche per le bordate della stessa Wanda al punto da avergli tolto la fascia da capitano: "Ci hai insegnato cosa significa sognare, soffrire, lottare, sacrificarsi, piangere, combattere, valorizzare, volare, restare e vivere per amore. Chi sceglie con il cuore non sbaglia mai", ha scritto Wanda in una foto con Icardi.