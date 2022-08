Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci sulla possibile rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi, voci sempre più insistenti dopo la diffusione di alcuni audio dell'ex di Maxi Lopez che diceva di non poterne più del marito. Dall'Argentina però fanno sapere che probabilmente quello sfogo è roba vecchia, si riferiva al periodo in cui a mettere in crisi il rapporto tra Mauro e Wanda era arrivata China Suarez. Spuntano però nuovi retroscena legati alla storia tra la Nara e Maxi Lopez: più di una volta lei si sarebbe trovata al piano terra insieme ai figli, mentre l'attaccante faceva festini al piano di sopra con altre donne. Così lei, un giorno, stufa di questa situazione, ha preso una mazza da baseball e gli ha spaccato la macchina. Guai a far arrabbiare Wanda Nara, lo sa bene anche Icardi...



