Dal tradimento all’ex marito di lei e compagno di squadra (oltre che amico) di lui Maxi Lopez, fino al tanto chiacchierato addio all’Inter, passando per le tante voci di gossip. Mauro Icardi e Wanda Nara sono, senza ombra di dubbio, molto di più che una semplice coppia dello star system. La showgirl argentina, col tempo, è diventata anche procuratrice dell’attaccante attualmente in forza al Paris Saint Germain, rafforzando ancora di più un legame che sembra più che solido. I due, oltre all’aspetto calcistico e di gossip, vanno a gonfie vele anche nella vita privata. Ecco allora che la suggestione di un terzo figlio - dopo Isabella e Francesca - non appare così impossibile. Lo confermano anche i betting analyst, che hanno messo in lavagna l’arrivo di un altro erede in casa Icardi-Nara entro il 31 dicembre 2021. La quota è, attualmente, posta a 2,75, senza differenza – spiega Agipronews - per quanto riguarda la specifica del sesso del nascituro: 1,85 sia per il fiocco azzurro che per quello rosa.