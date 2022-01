Ana Rosenfeld l'avvocato di Wanda Nara, ha concesso un'intervista sul futuro della bionda showgirl e sulla possibilità di vederla nuovamente incinta dopo che lei e Mauro Icardi ne hanno parlato anche a mezzo stampa.



SESTO FIGLIO - "Non la immagino affittare un utero. Ma non sono io la protagonista, tutto ciò che Wanda deciderà sarà benvenuto. Non escludo mai nulla. Adora la maternità, è una donna che si è goduta molto le sue gravidanze, al di là del fatto che sono finite tutte con un taglio cesareo. Penso che dopo cinque cesarei, non so se Wanda vorrebbe fisicamente avere un nuovo bambino. Se viene un sesto figlio, benvenuto".



CHE FOTO - E aspettando di capire se il sesto figlio arriverà o meno Wanda spopola sui social dove ha di nuovo postato altre foto super hot, eccone alcune nella nostra gallery.