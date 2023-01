Wanda Nara chiude il 2022 sui social col botto. La showgirl argentina, in vacanza in Uruguay, ha deciso di regalare ai suoi follower su Instagram una serie di scatti infuocati per salutare il 2022. Sotto all’ultima foto, però, è arrivato un commento inaspettato: quello di Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray ha infatti commentato la foto con due cuori infuocati. Riavvicinamento in vista?



