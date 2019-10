"C'era la possibilità...". Risponde così Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, a proposito del Milan come ipotesi per il centravanti che sta facendo molto bene al Paris Saint-Germain in prestito dall'Inter: "C'era questa possibilità di andare al Milan. Io ho detto che per me sarebbe stata più comoda una scelta come il Milan piuttosto che il PSG per la famiglia e i figli, non ho discusso la squadra in sé o il club".