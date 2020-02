Wanda Nara torna a parlare del futuro di suo marito Mauro Icardi. Intervistata da Chi, la moglie e agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain, in prestito dall’Inter, ha parlato di un ipotetico trasferimento alla Juventus: "Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so, non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più".