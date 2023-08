Raramente Wanda Nara si concede a una sessione di domande e risposte con i propri follower, ma in questi giorni la bellissima showgirl argentina, nonché moglie dell'ex attaccante di Inter e PSG, Mauro Icardi si è concessa ai propri follower con risposte sia sul suo stato di salute, sia sulla sua relazione con il bomber che ha portato a titolo definitivo al Galatasaray.



Ecco alcune risposte e gli scatti migliori delle ultime vacanza in Turchia



"Stai meglio? Sì, sto seguendo i trattamenti a poco a poco e con l'amore di tutti coloro che mi amano. Icardi mi sequesta? Sì, solo qualche volta abbraccio il mio rapitore, così mi dà il cibo migliore, mi lascia fare una chiamata e mi slega le mani per un po' (scherza ndr.). Icardi in campo? Mi fa sentire in colpa vederlo correre così tanto mentre io mangio patatine fritte. Presto tornerò in tv. Istanbul, Milano e Parigi? In questo ordine'