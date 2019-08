Intervenuta dagli studi di Tiki Taka, la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha parlato del futuro del centravanti argentino.



Queste le sue parole: “Abbiamo tanti amici di Napoli ma non prendo io le decisioni, sono le società che decidono. Uno che fa 124 gol può fare comodo a tutti non solo al Napoli. Icardi non ha rifiutato il Napoli ma qualsiasi cosa che non sia restare all’Inter. Si sono presentate occasioni che nessun calciatore al mondo avrebbe rifiutato ma lui ha detto no per rimanere all’Inter".