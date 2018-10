Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, parla del capitano dell'Inter, decisivo ieri, nel derby, al 92esimo, contro il Milan. Queste le parole rilasciate a Mediaset, ospite di Tiki Taka: "E’ stato bellissimo. Sento sempre dire che Mauro deve aiutare la squadra e giocare di più coi compagni. Icardi deve stare in area. L’Inter ha dominato tutta la partita e ha vinto. Sono certa che se qualcuno al novantesimo gli avesse chiesto il risultato finale, lui avrebbe risposto che avrebbero vinto, perché è convinto e ci crede sempre. L’Inter può credere nello. Scudetto? Non lo so, ma penso che l’Inter abbia la testa sul pezzo. Sa quello che deve fare, Spalletti sta facendo benissimo e deve continuare così. La Juve è in testa e l’Inter è lì. Un gol in più di Vieri con la maglia dell’Inter? Nei giorni scorsi Mauro guardava la classifica dei marcatori dell’Inter e continuava a ripetermi che doveva superare Vieri. Era uno stimolo per lui questa cosa. Resterà per sempre all’Inter? Non lo so, speriamo di sì".