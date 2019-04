Wanda Nara dice la sua sul futuro di Mauro Icardi. La moglie e agente dell'ex capitano dell'Inter sarà protagonista della puntata di Verissimo in onda domani. Oggi sono già uscite alcune anticipazioni delle sue dichiarazioni: "Mauro continua a segnare, va avanti perché è il forte della famiglia. Adesso è più sereno, abbraccia tutti perché ha sempre avuto un rapporto bellissimo con tutti. Saremo qui anche il prossimo anno". RISPOSTA A IVANA - "Io non sono una strega, abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e noi abbiamo aperto le porte a lei e al suo ragazzo, che è un calciatore. Ivana non è sincera. Mauro è un grande uomo, non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all'università, le ha anche regalato una macchina per aiutarla. Lei sta parlando male del fratello, questo non ha prezzo. Ha capito come si fa a diventare un personaggio, vuole solo vincere il premio del reality. In Argentina diceva tutto il contrario di quello che dice adesso, non si fa una carriera screditando tuo fratello e tua cognata. Io mi sono innamorata della persona e non del personaggio, quando tuo fratello sta male devi tendergli la mano e non passargli sopra. Le persone che ci conoscono davvero sanno come siamo, la vita non finisce in una trasmissione. Lei sa che in fondo noi ci siamo sempre, se voleva trovare Mauro poteva venire sotto casa invece di andare al Grande Fratello. Delle cose intime della famiglia si parla a casa, non si raccontano in tv. Io e Mauro non andremo mai in tv per questo".