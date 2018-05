Intervenuto ai microfoni di Radio Metro, la moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha parlato del futuro del bomber argentino, evidenziando la volontà di rimanere a Milano.



“Ci sono alcuni grandi club disposti a pagare la sua alta clausola rescissoria, che a dire il vero, considerando le cifre che girano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza per un giocatore come lui. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l’Inter e per questo ci sarà un incontro con il direttore sportivo perché la mia priorità oggi è quella di restare qui. Mi dà fastidio quando sottovalutano Mauro e dicono che non rende per colpa della moglie… Mi sembra assurdo, lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo e poi si può vedere quanto stia rendendo con la maglia dell'Inter. Adesso c’è questa situazione in cui si rinnova o si parte, ma la mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza. Mauro ha bisogno di riposo“.